Lagu Duet Wiz Khalifa dan Taeyeon 'SNSD' Akhirnya Dirilis?

SEOUL – Sempat tertunda saat berada di panggung MAMA Awards 2017, kolaborasi Taeyeon SNSD dan Wiz Khalifa akhirnya jadi kenyataan setelah lagu berjudul See You Again berhasil di-recycle dan menggabungan suara sang rapper dan leader girlband asal Korea Selatan itu.

Sayang, kolaborasi di soundtrack salah satu seri film Fast and Furious tersebut bukan dibuat secara resmi. Melainkan lagu itu dibuat oleh seorang DJ bernama Bonics. Pasalnya, sang DJ tersebut ingin mendengar Taeyeon dan Wiz berkolaborasi.

Mengutip Sindonews dari Allkpop, fans yang mengetahui lagu tersebut dibuat langsung bereaksi senang. Hal itu karena Taeyeon SNSD memiliki suara yang indah dan merdu.

Seperti diketahui, Taeyeon dan Wiz hampir saja berkolaborasi di panggung MAMA Awards 2017. Keduanya direncanakan akan berkolaborasi dengan lagu See You Again. Namun di detik-detik terakhir Taeyeon gagal mewujudkan duet tersebut meski sebelumnya sudah sempat berlatih.

Sayang, beberapa kesalahan yang dilakukan pihak acara membuat Taeyeon dan Wiz batal berkolaborasi. Keduanya pun sempat terjadi perang dingin akibat kesalahpahaman yang di buat pihak penyelenggara.