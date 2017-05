FOTO: Hore! Manajer Janjikan Ed Sheeran Konser di Jakarta

JAKARTA - Kabar bahagi bagi penggemar Ed Sheeran di Indonesia. Setelah dibuat sedih sekaligus deg-degan minggu lalu, fans Ed di Tanah Air kini dapat bernafas lega karena solois asal Inggris itu akan konser di Jakarta.

Informasi akan konsernya Ed di Jakarta datang dari sang manajer, Stuart Camp. Menjawab tweet seorang fans di Twitter, Camp mengungkapkan jika akan ada konser "Divide" Ed di Indonesia.

"Ssh.. akan ada pertunjukan (konser) di Jakarta," tulis Camp.

@StuartCamp Stuuuuuu where? And please indonesia need divide tour!!!! You promise to us 3 years ago remember... pic.twitter.com/N08bk5sqPD