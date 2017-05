Siap-Siap, Sarah Brightman Bakal Tampil di Indonesia

YOGYAKARTA - Sarah Brightman akan menjadi penampil utama di Prambanan Jazz Festival 2017 yang berlangsung Candi Prambanan, Yogyakarta pada 18-20 Agustus 2017. Penampilannya tentu ditunggu pecinta musik di Indonesia.

Dilansir Sindonews, Sarah merupakan penyanyi sopran crossover klasik asal Inggris. Beragam penghargaan telah disematkan kepadanya. Namanya juga masuk nominasi Grammy Award. Itu karena lagu-lagunya yang hit. Salah satunya, Time to Say Goodbye yang dinyanyikan bersama tenor Italia Andrea Bocelli.

Lagu Time to Say Goodbye pernah menduduki puncak tangga lagu di seluruh Eropa dan menjadi lajang penjualan tertinggi dan tercepat sepanjang masa di Jerman. Lagu ini juga menjadi sukses internasional yang menjual 12 juta kopi di seluruh dunia dan menjadikannya salah satu single terlaris sepanjang masa.

“Sarah ini tercatat sebagai musisi yang telah meraih 200 penghargaan platinum dan emas di lebih 40 negara di dunia,” kata Anas Syahrul Alimi, penggagas Prambanan Jazz sekaligus CEO Rajawali Indonesia Communication.

Menariknya, Sarah juga bisa menyanyi dalam banyak bahasa, termasuk Spanyol, Perancis, Jerman, Turki, Italia, Rusia, Jepang, dan Katalan.

Awal kariernya, dia sebagai anggota rombongan tarian Hot Gossip dan merilis beberapa single. Pada 1981, dia membuat debut teater musikal West End di Cats dan bertemu dengan komposer Andrew Lloyd Webber dan membintangi beberapa musikal West End dan Broadway, termasuk The Phantom of the Opera.

"The Original London Cast", album musikalnya dirilis dalam format CD pada 1987 dan terjual 40 juta kopi di seluruh dunia dan menjadikannya album terlaris sepanjang masa.

Brightman juga menjadi artis pertama yang di undang dua kali untuk membawakan lagu tema di Olimpiade, salah satunya Olimpiade Barcelona 1992.

Sementara, musisi lain yang tampil di Prambanan Jazz 2017, Anas mengaku siap menghadirkan band fenomenal Shakatak yang telah menciptakan lebih dari 35 album sepanjang karier bermusiknya.

‘’Masih ada artis luar negeri yang akan kita announce dalam beberapa waktu mendatang karena kami masih dalam proses negosiasi,” ujarnya.