Lebih Muda, Yoo Seung Ho Malah Merasa Kim So Hyun seperti Kakak

SEOUL – Penggemar drama Korea pasti tahu jika Yoo Seung Ho lebih tua daripada aktris remaja, Kim So Hyun. Seung Ho yang berusia 23 tahun lebih tua 6 tahun dari So Hyun yang masih berumur 17 tahun.

Meski So Hyun lebih muda, tapi Seung Ho merasa bintang School 2015 itu bersikap lebih seperti seorang kakak. Seung Ho melihat So Hyun merupakan sosok yang dewasa hingga dirinya merasa minder saat mereka akting bersama.

“Kim So Hyun 6 tahun lebih muda dariku tapi aku tak bisa menghilangkan sopan santun ketika pertama kami bertemu. Dalam satu poin, dia lebih seperti seorang kakak dan dia sangat dewasa,” ujar Seung Ho mengundang tawa seperti dikutip dari Allkpop, Selasa (9/5/2017).

Ia buru-buru menambahkan, “Maaf, maksudku dia terlihat sangat dewasa ketika kami bicara. Aku adalah oppa (panggilan perempuan kepada pria yang lebih tua) tapi itu hanya terasa ketika kami syuting.”

Meski demikian, Seung Ho merasa senang mendapat kesempatan beradu akting dengan So Hyun. Menurutnya, bekerja sama dengan So Hyun yang sudah memiliki banyak pengalaman akting adalah sebuah kehormatan.

Seung Ho dan So Hyun beradu akting dalam drama baru The Ruler: Master of the Mask. Selain dua aktor muda ini, drama MBC yang akan tayang mulai 10 Mei itu turut dibintangi oleh L ‘Infinite’.