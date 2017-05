Bill Clinton Gandeng James Patterson Tulis Novel Thriller

LOS ANGELES – Mantan presiden Amerika Serikat, Bill Clinton menjajal kemampuannya di bidang tulis menulis dengan membuat novel thriller. Saat ini, Bill tengah menggarap novel berjudul The Missing President dengan bantuan novelis populer James Patterson.

Dilansir New York Times, Selasa (9/5/2017), The Missing President merupakan novel fiksi yang ditargetkan bisa dirilis pada Juni 2018 mendatang. Novel ini menyajikan campuran intrik unik, ketegangan, dan belakang layar drama internasional yang hanya bisa diketahui seorang presiden.

Ide kerja sama antara Bill dan Patterson datang dari pengacara mereka, Robert B. Barnett. Menurut sumber, Barnett berhasil meyakinkan Bill dan Patterson untuk bekerja sama membuat novel thriller yang saat ini sudah ditulis beberapa chapter.

Meski belum pernah bekerja sama sebelumnya, namun Bill dan Patterson tak merasa asing pada satu sama lain. Selama ini, Bill diketahui sebagai penggemar novel misteri dan sudah sering membaca karya Patterson.

“Membuat buku tentang seorang presiden, menggambarkan apa yang aku tahu tentang pekerjaan, kehidupan di Gedung Putih dan cara kerja Washington, merupakan hal yang menyenangkan,” kata Bill dalam sebuah wawancara.

Patterson sendiri merasa terhormat karena mendapat kepercayaan untuk menjadi rekan penulis sang mantan presiden. Patterson meyakinkan jika kemampuan menulisnya digabung dengan pengetahuan Bill selama menjadi presiden akan membawa pembaca ke dunia yang luar biasa.

“Aku adalah pembaca cerita dan pandangan Presiden Clinton mengizinkan kami untuk menceritakan sesuatu yang benar-benar menarik. Ini adalah kombinasi yang langka, pembaca akan tertarik pada ketegangannya, tapi mereka juga akan tahu bagaimana rasanya menjadi seorang presiden,” ujar Patterson.