Ikang Fawzi Kena Dampak Cuitan Marissa Haque, Ini Kata Anak-Anak

JAKARTA - Isabella Fawzi, anak kandung Marissa Haque dan Ikang Fawzi tak terima jika sang ayah dinilai tidak bisa mendidik keluarga. Ia menilai Ikang Fawzi adalah pria bertanggung jawab dan selalu menjaga keutuhan rumah tangga.

"Ayah saya orang yang baik ya, dia orang yang bertanggung jawab. Dia selalu berusaha menjaga keutuhan keluarga, dia selalu menjaga istrinya, menjaga anak-anaknya gitu. He's my best man, he's my good man," ujarnya dalam Go Spot, Selasa (9/5/2017).



Seperti diketahui, Marissa Haque menjadi perhatian publik sejak cuitannya menggelegar di dunia maya baru-baru ini. Artis sekaligus politisi Tanah Air tersebut dinilai tidak pantas mengeluarkan kalimat tak senonoh di sosial media.





Isabella sadar bahwa yang dilakukan sang Ibu adalah hal yang tidak sepatutnya. Namun apapun yang terjadi, Marissa Haque tetaplah Ibu yang wajib dihormati olehnya.



Isabella juga menjadi serangan netizen atas tingkah sang Ibu. Ia pun meminta para pengguna internet untuk bisa lebih bijak karena dirinya tidak pernah merugikan orang lain.



"Lo mau apa, ya sudah terserah yang penting ini sikap gue. Aku enggak pernah rese sama orang aku harap orang yang komen di instagram aku bisa lebih bijaklah begitu," tutup Isabella Fawzi.