FOTO: Keren, Nicki Minaj Biayai Uang Kuliah Fans di Twitter

LOS ANGELES – Rapper asal Amerika Serikat Nicki Minaj kembali menunjukkan rasa cintanya kepada penggemar lewat kesediaannya untuk membayarkan biaya kuliah kepada beberapa fans dengan syarat tertentu.

Hal itu terjadi saat seorang fans bertanya lewat akun Twitter, apakah Minaj mau membayar uang kuliahnya pada Sabtu 6 Mei 2017. Tak disangka, sang rapper pun setuju membayarkan biaya kuliah para penggemarnya, dengan syarat mereka punya nilai sempurna.

Show me straight A's that I can verify w/ur school and I'll pay it. Who wants to join THAT contest?!?!🤷🏽‍♀️ Dead serious. Shld I set it up? https://t.co/czH715u64a