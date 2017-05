Nih Pemicu Kalina Oktarani Dilaporkan ke Polisi oleh Jasa Travel

Janji dan realitanya... Setelah dibersihkan htlnya dan (maaf) kami sempat hampir m**t*h... Beliau @lasty.annisa merubah semua di lokasi.. Bahkan org tua mas @hendrayan.m membayar biaya diatas jamaah lain, walaupun setelah discount... Tapi kita semua disamakan hotelnya dgn yg lain.. Maaf bkn saya tdk bersyukur, tapi kalau beliau blg dr awal saya tdk mungkin berangkat.. Saya kenal beliau dr 5 thn yg lalu, dan dgn semua janjinya beliau merubah mendadak di Makkah.. Saya akan memposting bukti lain setelah saya selesai menjalankan umroh... @nda_indah_ @deamirella Semoga ibadah dan pahala kami tdk berkurang hanya karena janji2 manis beliau...

A post shared by Kalina Ocktaranny (@kalinaocktaranny) on Apr 28, 2017 at 3:34pm PDT