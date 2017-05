Sahabat Sejati, Vin Diesel Tak Bisa Lupakan Paul Walker

Paul Walker dan Vin Diesel (Foto: The Huffington Post)

LOS ANGELES - Vin Diesel memberikan penghormatan kepada Paul Walker setelah menerima Generation Award dalam serial film Fast and The Furious. Pemain 49 tahun itu tampak berada di atas panggung bersama pemain Fast and Furious, Tyrese Gibson, Michelle Rodriguez dan Jordana Brewster.

Ia pun berkata bahwa dirinya bersama Paul Walker berdiri di panggung yang sama pada 2002 lalu saat menerima Best Duo. Dan saat ini dirinya berdiri dengan para keluarga Fast and Furious menerima pengharagaan tersebut.

"Pada tahun 2002, saya berdiri di atas panggung ini dan MTV telah memberi Paul Walker dan saya penghargaan untuk Best Duo, dan sekarang 15 tahun kemudian, saya bersama seluruh keluarga saya dan Anda memberi kami Generation Award,' katanya seperti dilansir Metro.

Diesel juga berterima kasih kepada para penggemar menyaksikkan film ini, yang terus berlanjut sampai dalam seri kedelapan yakni The Fate Of The Furious.

"Saya harus berterima kasih pada generasi yang bersedia menerima franchise multikultural ini, di mana tidak peduli warna kulit anda atau dari negara mana anda berasal," tutupnya.

Pemeran Dominic Toretto yakni Vin Diesel telah bermain dalam film tersebut selama 16 tahun. Namun sayang ketika serinya yang kedelapan Vin Diesel sudak tak bisa beradu akting lagi dengan Paul Walker yang berperan sebagai Brian O'Conner.

Paul Walker harus meregang nyawa saat kecelakaan tragis yang dialaminya pada November 2013. Paul pun meninggal akibat kecelakaan mobil di California. Semua orang kala itu sangat terpukul dengan kematian Paul. Kini Vin Diesel pun hanya bisa berjuan sendiri dalam serial Fast and Furious berikutnya walau tak ada yang bisa mengggantikan peran seorang Paul Walker.