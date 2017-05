VIDEO: Lucunya Gempi Nyanyikan Lagu Ulang Tahun ke Gading Marten

Terima kasih Tuhan umurku bertambah satu tahun.. Terlalu banyak anugrah yg luar biasa dr Mu.. Terima kasih istriku @gisel_la utk kasih sayangnya, pengertiannya, cintanya, kadonya hahahahhaha. Terima kasih gempiku sayang 😘 semoga Papa bisa kasih kebahagiaan terus utk kamu... Terima kasih semua teman2 utk ucapan dan doanya, semoga saya bisa terus menjadi org yg lebih baik lagi... 😘😘😘😘😘 #35alwayshappy

