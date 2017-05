Wah, Harry Styles Terbang di Video Klip Sign of the Times

LOS ANGELES - Harry Styles telah memperkenalkan video klip karya terbarunya berjudul Sign of the Times. Lewat akun media sosialnya, Harry Styles membagikan video klip Sign of the Times kepada fans dan pencinta musik.

Dilansir Aceshowbiz, anggota One Direction itu terlihat begitu serius dan menghayati video klip Sign of the Times. Bahkan di salah satu scene, Harry terbang di hamparan hutan hijau subur dan air terjun di Isle of Skye, Skotlandia.

"Just stop your crying, it's a sign of the times/ We gotta get away from here/ We gotta get away from here/ Just stop your crying, it'll be alright/ They told me that the end is near/ We gotta get away from here," penggalan lirik Sign of the Times.

Menurut pilot aksi video tersebut, Will Banks, Harry terbang setinggi lebih dari 1.550 kaki selama pembuatan film dan tidak ada layar hijau atau efek CGI.

Sementara itu album debut Harry yang berjudul "Harry Styles" direncanakan akan dirilis pada 12 Mei. Tiket untuk tur keliling dunia pertamanya "Harry Styles Live On Tour" terjual habis di 29 pasar dalam hitungan detik saat dijual pada hari Jumat, 5 Mei 2017.