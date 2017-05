Cara Delevingne dan Amber Rose Tampil Eksentrik MTV Movie & TV Awards

LOS ANGELES - Model cantik Cara Delevingne tampak berkepala botak ketika menghadiri acara MTV Movie & TV Awards 2017. Tak sendiri nampaknya, Cara ditemani Amber Rose yang juga mencukur rambutnya.

Dilansir MTV, keduanya nampak kompak dan berpose bersama. Cara Delevinge yang memakai dress hitam nan eksotis lengkap dengan padangan mata yang sangat tajam. Begitu juiga dengan Amber Rose yang memakai dress seksi berwarna merah dengan senyum manisnya.

Keduanya memukau pada acara MTV Movie & TV Awards 2017 tersebut. Cara Delevinge pun terkenal dengan super model yang memiliki banyak sensasi. Alis tebal dari Cara pun menjadi aset terbesar dalam hidupnya. Lain lagi dengan Amber Rose yang selalu mengumbar foto yang nyaris bugil di media sosial.

Sebagai informasi, dalam acara MTV Movie & TV Awards 2017 Emma Watson berhasil menyabet gelar Best Actor in Movie dengan perannya Belle pada filmnya Beauty and the Beast dan menjadi sorotan dalam acara tersebut.

Selain itu, dalam acara tersebut diputar trailer terbaru Spider-Man: Homecoming yang diperankan oleh Tom Holland. Dalam trailer itu pun Tom sempat tertangkap basah menjadi Spider-Man oleh rekannya Ned.