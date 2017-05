Selamat!, Beauty and the Beast Raih Penghargaan MTV Awards

LOS ANGELES - Film Beauty and the Beast yang dibintangi Emma Watson sukses mendapatkan gelar prestisius. Ya, film tersebut mendapatkan penghargaan MTV Awards.

Acara yang sebelumnya disebut MTV Movie Awards ini menambahkan kategori TV untuk edisinya yang ke-26.

‘Stranger Things’ dinobatkan sebagai Show of the Year, dan pemerannya, Millie Bobby Brown, dinobatkan sebagai Best Actor in a Show atau Aktor Terbaik untuk Acara Televisi.

‘Beauty and the Beast’ dinyatakan sebagai film terbaik atau Movie of the Year, dengan bintangnya, Emma Watson, Aktor Terbaik untuk Film.

Dilansir VOA Indonesia, penghargaan ini agak berbeda dari yang lainnya karena meruntuhkan hambatan gender dengan kebijakan pria dan wanita berkompetisi dalam kategori yang sama.

Kebijakan tersebut dipraktekkan pada puncak acara oleh presenter Asia Kate Dillion, yang dengan bangga mengemukakan bahwa dia telah berhasil memecah batasan gender sebagai aktor pertama bergender netral yang memerankan karakter serupa dalam sebuah serial TV terkenal di Showtime dengan judul Billions. Kemudian dia menyerahkan penghargaan tersebut kepada Emma Watson.

"Akting adalah tentang kemampuan untuk menempatkan diri Anda pada sepatu orang lain, dan itu tidak perlu dipisahkan menjadi dua kategori yang berbeda," kata Watson saat menerima pialanya,

Meskipun langit tak bersahabat dan diguyur hujan es, acara MTV ini tetap menjadi ajang meriah untuk mempromosikan film-film musim panas. Karpet merah di luar Shrine Auditorium Los Angeles dipenuhi para pesohor yang menghadiri acara penyerahan piala berisi berondong emas yang dipandu Adam Devine tersebut.

Seperti sebelumnya, pertunjukan tersebut mengakui duo terbaik (Jackman dan Dafne Keen dari film Logan), penjahat terbaik (Jeffrey Dean Morgan, The Walking Dead), penguras air mata terbaik (drama TV This Is Us), dan ciuman terbaik ( Ashton Sanders dan Jharrel Jerone dalam film Moonlight).

Sebuah penghargaan baru, Best Fight Against the System, diberikan kepada film ‘Hidden Figures’ yang menceritakan peran penting beberapa perempuan berkulit hitam pada awal program luar angkasa AS. Siapa sangka mereka adalah tim ahli matematika NASA.

Para pemain film ‘Fast and Furious’ diberi Generation Award, yang diterima oleh Vin Diesel. Dia berterima kasih pada satu generasi penggemar yang bersedia menerima film multikultural yang tak peduli warna kulit atau asal negara itu.

Trevor Noah, pembawa acara The Daily Show yang ditayangkan oleh Comedy Central, disebut sebagai Best Host. Dalam pidatonya, Trevor tak lupa berterima kasih kepada Presiden Donald Trump atas materi komedinya.