Syuting Film Horor, Eks Member JKT 48 Luka-Luka

JAKARTA - Eks member JKT 48, Novinta Dini, akan menjajal kemampuan beraktingnya dalam sebuah film horor. Meskipun ini adalah pengalaman pertama dalam film horor, Novinta tak menemukan banyak kesulitan selama syuting.

Ia hanya memerlukan waktu untuk beradaptasi karen set yang digunakan adalah sebuah gedung tua tak terawat di daerah Jakarta Pusat. Saat ditanya tentang pengalaman paling berkesan yang dialami, Novinta mengenang kejadian di mana tangannya menjadi lebam karena gelapnya gedung tempat ia syuting.

"Kita yang cewek-cewek disuruh lari-lari pakai heels jadi kita banyak yang luka-luka dan lebam-lebam karena memang keplantuk sana keplantuk sini," jawabnya saat ditemui di Jakarta Selatan, Selasa (9/5/2017).

Tentang film horor sendiri, Novinta rupanya adalah seorang pencinta film horor. Film horor favoritnya adalah film Insidious dan The Conjuring yang diproduseri dan disutradarai oleh James Wan.

Dua film tersebut menurut Novinta adalah film horor yang berkualitas. Bahkan ia menyebut Billy Christian sebagai James Wan dari Indonesia karena telah membuat film-film horror berkualitas.

"Kalau bisa dibilang Billy tuh James Wan-nya Indonesia banget gak sih? Billy tuh bikin film horror bukan yang biasa, dia kayak James Wan kan bikin The Conjuring dan Insidious, I like it so much," tutupnya.