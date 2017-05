VIDEO: Teaser Kedua My Sassy Girl Tunjukkan Sisi Nyentrik Oh Yeon Seo

My Sassy Girl Teaser 2 (Foto: Youtube)

SEOUL – Waktu tayang drama adaptasi My Sassy Girl semakin dekat. Sementara itu, saluran SBS mengajak penonton mengintip keunikan tokoh yang diperankan Oh Yeon Seo yaitu Putri Hyemyung di teaser kedua yang dirilis Senin 8 Mei 2017.

Dibandingkan teaser pertama, teaser kedua lebih berfokus pada adegan romantis antara tokoh yang diperankan Joo Won dan Oh Yeon Seo tersebut. Namun, manisnya momen mereka selalu diwarnai dengan aksi-aksi lucu tokoh Putri Hyemyung, mulai dari memberi makan terlalu banyak hingga menendang sebuah vas keramik hingga pecah.

Sebelumnya, teaser pertama menunjukkan kebersamaan mereka yang harus terhalang karena perang dan berbagai konflik yang terjadi dalam lingkungan kerajaan. Joo Won yang hanya mahasiswa biasa pun ikut tercampur ke dalam konflik kerajaan Putri Hyemyung.

Drama ini adalah drama terakhir Joo Won sebelum memasuki wajib militer. Selain itu, My Sassy Girl juga menjadi kolaborasi kedua Joo Won dengan sutradara Oh Jin-seok setelah sebelumnya bekerja sama di serial The Gang Doctor.

Drama sepanjang 16 episode ini akan tayang perdana di ONE pada 29 Mei, dijadwalkan setiap Senin dan Selasa pukul 20.00 WIB. Bagi penonton Indonesia, ONE dapat dinikmati di saluran Indovision saluran 164.