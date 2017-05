FOTO: Sutradara Isyaratkan Natalie Portman Kembali ke Thor: Ragnarok

LOS ANGELES – Sutradara Taika Waititi membuat fans Thor: Ragnarok berspekulasi tentang kemungkinan kembalinya Natalie Portman dalam cerita Thor terbaru. Semuanya bermula setelah Waititi mengunggah foto Portman disertai dengan hashtag Ragnarok.

Akhir pekan lalu, Wiatiti secara tiba-tiba mengunggah dua foto Portman. Kedua foto itu diambil dari film-film lawas Portman, yakni Leon: The Professional dan Where the Heart Is.

“Perhatikan tanda #Ragnarok,” tulis Waititi mengundang banyak tanya.

Kehadiran foto itu diyakini penggemar sebagai tanda bahwa Portman akan kembali menghidupkan karakter Jane Foster di Thor: Ragnarok nanti. Tak sedikit juga yang menebak tanaman yang dibawa oleh Portman dalam foto berarti kehadiran sosok Groot di film nanti.

Jane Foster sendiri memiliki peranan besar dalam cerita masa lalu sosok Thor. Sebelum kehadiran karakter Valkyrie, Foster merupakan kekasih Thor. Karena fakta ini, muncul dugaan jika sosok Foster kemungkinan hanya akan muncul sebentar di akhir cerita agar tak mengalihkan perhatian dari karakter Valkyrie yang merupakan tokoh utama wanita Thor: Ragnarok.

Portman terakhir kali ambil bagian dalam proyek tersebut lewat Thor dan Thor: The Dark World. Setelah film kedua, Portman memilih mundur karena kecewa sutradara Patty Jenkins mundur dari kursinya.

Sempat mengatakan hubungannya dan Marvel telah berakhir, Desember 2016 lalu Portman mengatakan jika sekarang ia terbuka untuk kembali ke Marvel Universe jika ada kesempatan. Demikian dilansir Screenrant, Selasa (9/5/2017).