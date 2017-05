Karakter Hot Rod Terungkap di Teaser Terbaru Transformers: The Last Knight

LOS ANGELES - Transformers: The Last Knight memperlihatkan teaser terbaru dalam MTV Movie & TV Awards 2017. Mark Wahlberg sendiri yang mengajak penonton MTV Movie & TV Awards 2017 untuk melihat film yang ia bintangi.

Dalam teaser terbaru, Transformes: The Last Knight memperlihatkan perbincangan para pemeran protagonisnya seperti Cade Yeager (Mark Wahlberg) dan Edmund Burton (Anthony Hopkins).

Dalam salah satu perbincangan, Edmund Burton dan Cade Yeager sama-sama memperlihatkan robot yang ia punya. Ada robot tua yang bertingkah konyol.

"Pelayan pria berusia berabad-abad yang kebetulan memiliki masalah kemarahan, antara lainnya," ucap Burton.

Karakter lain yang diperlihatkan adalah putri Burton Vivian Wembley (Laura Haddock) yang juga merupakan profesor asal Oxford. Dalam teaser ini diperlihkan sikap dingin Vivian terhadap robot.

Hot Rod karakter lama yang baru hadir di Transformers: The Last Knight juga dipertontonkan. Hot Rod adalah sebuah autobot yang diam-diam menjadi pelindung Vivian dengan menyamarkan dirinya sebagai 1963 Citroen DS milik ayahnya.

Transformers: The Last Knight menceritakan kembali makna apa artinya menjadi pahlawan. Seri ini bakal menghancurkan mitos dari seri Transformers sebelum-sebelumnya. Manusia dan Transformer sedang dalam perang, Optimus Prime hilang.

Transformers: The Last Knight ditayangkan di bioskop AS pada tanggal 21 Juni 2017. Demikian seperti dilansir Aceshowbiz.