Karena Beauty and the Beast, Emma Watson Bangga Menang di MTV Movie Awards

LOS ANGELES - Aktris cantik Emma Watson benar-benar mencuri perhatian pada MTV Movie & TV Awards 2017. Pemeran Belle dalam film Beauty and the Beast berhasil menyabet Best Actor in Movie.

Aktris Beauty and the Beast ini memang sepantasnya memenangkan penghargaan untuk Best Actor in Movie, kategori yang sebelumnya dikuasai laki-laki.

Emma juga mengucapkan rasa bangganya dapat memenangkan nominasi karena makna dalam film Beauty and the Beast. Tak hanya itu, Emma pun menjadi sesuatu yang menginpirasi banyak kalangan.

"Saya sangat bangga menjadi bagian dari sebuah film yang merayakan keragaman, keaksaraan, inklusi, kegembiraan, dan cinta, seperti yang dilakukan orang ini," jelas Emma.

Sebagai informasi, Emma sempat masuk dalam nominasi yang sama sebanyak empat kali. Namun dengan peran Belle tersebut, dirinya bisa meraih piala berbentuk popcorn dari MTV itu. Dia pernah menjadi nomine lewat peran sebagai Hermione Granger dalam serial Harry Potter sebanyak tiga kali dan sekali berkat The Perks of Being a Wallflower.