Duh, Penyamaran Tom Holland sebagai Spider-Man Terbongkar

LOS ANGELES - Aksi Tom Holland sebagai Spider-Man sedang ditunggu-tunggu. Dalam trailer Spider-Man: Homecoming, aksi Tom Holland tertangkap basah oleh kawannya yakni Ned dalam penyamarannya menjadi Spider-Man.

“You’re the Spiderman!” Here’s your first look at a brand new @SpiderManMovie clip, exclusively from the #MTVAwards airing right now! pic.twitter.com/KAUYYlXz6E