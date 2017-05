IMAA Goes to Campus, Berbagi Pengetahuan tentang Akting dan Film

JAKARTA - Indonesian Movie Actors Awards (IMAA) akan digelar pada 18 Mei 2017. Sebelum perhelatan tersebut digelar, pihak IMAA mengadakan roadshow ke kampus-kampus untuk memberikan pengetahuan seputar dunia film dan akting

Mengusung tema Explore the Different Perspective of a Movie, acara yang berlangsung di Auditorium Universitas Bhayangkara, Bekasi, ini dihadiri oleh kurang lebih 500 peserta. Acara yang dimulai sejak pukul 09.00 WIB ini diisi oleh beberapa narasumber, mulai dari Lukman Sardi, hingga Aditya Gumay, yang menjadi juri dalam perhelatan IMAA 2017 mendatang.

Dalam acara tersebut, baik Lukman Sardi maupun Aditya Gumay berbagi ilmu mengenai dunia akting dan film. Bahkan pendiri Sanggar Ananda tersebut menjabarkan mengenai perkembangan film Indonesia yang kian tahun kian melesat perkembangannya. "Perkembangan film Indonesia saat ini sudah semakin banyak di tonton," ujar Aditya Gumay.

"Dan untuk tahun 2016 kemarin, film Indonesia sudah luar biasa sekali perkembangannya," sambungnya.

Acara IMAA Goes to Campus sendiri sebelumnya juga telah digelar di Universitas Pakuan, Bogor, Jawa Barat dan Universitas Mercubuana, Jakarta Barat, beberapa waktu lalu. Tidak hanya melakukan talkshow dan diskusi soal akting dan film, acara ini juga berisi games yang seru.