Waduh, Tina Toon Langsung Ditagih Jodoh Setelah Lulus S2

JAKARTA - Kebahagiaan Tina Toon karena lulus master ilmu hukum ternyata berdampak pada beban baru dari kedua orang tuanya. Sang Ibu, Megawati, langsung menagih soal jodoh dan pendamping hidup untuk dara berusia 23 tahun ini.

Ibunda Tina Toon berharap kemilaunya karier dan pendidikan sang putri juga berlaku bagi perjalanan asmara dan jodoh. Tak lupa, ibu dari mantan artis cilik ini bersyukur atas kesuksesan sang anak.

"Sudah menginjak dewasa kan. Nanti pesan jodoh. Tante berharap kariernya ok, pendidikannya ok, jodohnya juga ok," katanya dalam tayangan Obsesi, Senin (8/5/2017).

Gadis bernama asli Agustina Hermanto ini memang patut diacungi jempol. Pasalnya, Ia mampu menyandang gelar master setelah satu setengah tahun menempuh pendidikan S2 lengkap dengan nilai tinggi.

Kendati demikian, artis yang dikenal dengan tembang hits Bolo Bolo itu tak ingin mewajibkan dirinya untuk hidup sebagai wanita karier. Berperan sebagai rumah tangga menjadi hal yang wajib baginya demi masa depan anak-anaknya kelak.

"Dikasihnya Tuhan ya. Ada yang baik intinya jadi perempuan jangan yang bodoh ya. Kalau ada kesempatan harus sekolah, berkarier segala macam tapi kodratnya enggak hilang," tutupnya.