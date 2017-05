Eks Gitaris Guns N Roses Pilih Jualan Air Minum dalam Kemasan

LOS ANGELES - Tidak seperti kebanyakan dari rocker atau band rock dunia lainya yang merilis minuman keras dengan label mereka ke pasaran. Tapi, itu tidak dilakukan mantan gitaris Guns N Roses, DJ Ashba.



Gitaris yang kini bergabung dengan Sixx: A.M. itu punya pemikiran tersendiri tentang bisnis yang ingin dia jalani. Alih-alih mengikuti langkah para rocker lain yang merilis label minuman beralkohol, Ashba justru muncul dengan produk lain, yaitu air minum kemasan.



Tentu saja, banyak orang bertanya mengapa Ashba memilih memproduksi minuman jenis ini. Gitaris berusia 44 tahun itu mengaku, dirinya pun sempat tergoda untuk berbisnis minuman beralkohol seperti vodka atau tequila. Tapi, sebuah peristiwa mengubah jalan pikirannya.



“Saat itu, saya berada di toko baju saya sedang mendesain sebuah botol vodka. Dan, ada seorang anak datang lalu bertanya apa kami punya air. Lalu dia pergi. Mungkin sekitar 30 menit kemudian, ada orang datang lagi dan bertanya apa kami punya air. Lalu ada lagi yang masuk dan bertanya apa kami punya air,” papar Ashba, seperti dikutip Blabbermouth.



Peristiwa itu kemudian membuat Ashba berpikir. Baginya, semua orang bisa membeli air. Jadi mengapa dirinya tidak memanfaatkan peluang untuk berbisnis air minum kemasan saja?



Untuk mewujudkan keinginan itu, Ashba dan timnya lantas mencari air minum yang enak untuk dinikmati dengan melakukan riset panjang. Mereka juga mencari perusahaan botol yang baik. Lantas, jadilah air minum kemasan bermerek Ashba yang kemudian dilempar ke pasaran.



“Ini mengagumkan dan benar-benar kualitas yang bagus—botol plastik 21 gram, jadi ini bukan jenis yang dimana kalian membukanya dan airnya tumpah ke mana-mana,” ujar Ashba.



Ashba bergabung dengan Guns N Roses pada Maret 2009 menyusul hengkangnya Robin Finck. Pada Juli 2015, dia mengeluarkan pernyataan bahwa dia meninggalkan band yang digawangi Axl Rose itu untuk mendedikasikan dirinya kepada bandnya, Sixx: A.M., mendampingi istri dan keluarga dan petualangan baru untuk masa depannya.



Sixx: A.M. saat ini sedang break dari touring sementara bassist band itu, Nikki Sixx, memulihkan diri dari operasi pinggang. Album dobel terakhir Sixx: A.M., Prayers for the Blessed dan Prayers for the Damned, dirilis pada 2016.