Fate of the Furious Harus Rela Digeser Guardians of the Galaxy di Box Office

LOS ANGELES – Berakhir sudah kejayaan The Fate of the Furious di box office Amerika. Setelah tiga minggu memuncaki box office, film ke-8 Fast and Furious itu harus rela digeser oleh Guardians of the Galaxy Vol. 2.

Chart box office edisi akhir pekan 5-7 Mei menunjukkan jika Guardians of the Galaxy Vol. 2 jauh mengungguli Fate of the Furious. Di pekan pertamanya, film superhero Marvel ini langsung memuncaki box office dengan pendapatan USD145 juta.

Angka itu jauh meninggalkan perolehan pendapatan Fate of the Furious. Memasuki pekan keempat di box office, film yang dibintangi Vin Diesel itu hanya memperoleh pemasukan USD8,5 juta, turun 50% lebih dari pendapatan sebelumnya.

Sementara itu, tiga film menunjukkan tanda positif dengan naik peringkat dibanding pekan sebelumnya. The Boss Baby yang pekan lalu berada di peringkat 4 kini naik ke posisi 3, sementara Beauty and the Beast naik satu peringkat ke ranking 5, dan Gifted dari 9 ke 8.

Berikut daftar top 10 box office Amerika edisi 5-7 Mei 2017: