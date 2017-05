Bahagianya Ian Antono Temukan Penerus Musik Rock

JAKARTA - Sebagai musisi senior, Ian Antono menginginkan lancarnya regenerasi di genre musik rock. Keinginan itu pun terwujud ketika dirinya menjadi juri ajang Final Audition Supermusic.id Rockin Battle di Summarecon Mall, Serpong, Tangerang Selatan.

Dalam final audisi yang akan ditayangkan di MNC TV itu, grup band GHO$$ berhasil mengalahkan tujuh finalis lainnya. Ian Antono (God Bless), Stevi Item (Andra & The Backbone, Deadsquad), Stephan Santoso (Musikimia), dan Imanine (J-Rocks) sebagai juri pun merasa lega karena musik rock masih memiliki animo besar.

"Penampilan semua finalis pada malam ini sangat luar biasa, sehingga semakin membuat bingung kami para juri. Namun akhirnya kami sepakat bahwa GHO$$ adalah band yang secara musikalitas dan penampilannya paling lengkap dari semua aspek. Mereka layak menjadi generasi penerus band rock Indonesia saat ini,” ucap Ian Antono.

Stephan Santoso pun mengungkapkan hal senada. Bahwa sebagai rocker harus memiliki karakter yang kuat. Musikalitas tentu menjadi identitas sebagai penyanyi.

Tidak banyak band rock Indonesia yang memiliki ‘warna’ seperti mereka. Sebagai band rock mereka memiliki orisinalitas dan karakter yang kuat. Ini yang jarang kita temukan di industri musik kita saat ini,” sambung gitaris Musikimia itu.

GHO$$ sendiri diisi empat personel yakni Diegoshefa Dilanegara (vokal), Diego Aditya (gitar), Muhammad Indirwan (gitar), Dito Adhikari (bas), Harry Iskandar (drum). Karena keberhasilan ini, GHO$$ melakukan rekaman di Studios 301, Sydney, Australia.

Sementara itu, Meet After The Storm asal Palembang meraih juara kedua dan peringkat ketiga diraih oleh Killa The Phia.

Pada 19 Apil 2017, mereka melakukan media visit ke MNC Studio's, Kebon Jeruk, Jakarta Barat untuk mengetahui alur penyiaran televisi. Kunjungan tersebut masuk dalam rangkaian band camp Supermusic.id Rockin Battle yang digelar di Rancamaya, Bogor, Jawa Barat.