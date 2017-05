Rilis Album Baru, Penyanyi Jazz Diana Krall Tur Keliling Amerika & Eropa

MUSISI jazz asal Kanada, Diana Krall, kembali meluncurkan album. Album ke-14 ini disebut sebagai salah satu pencapaian terbaiknya.

“Keakraban mungkin menjadi kata kunci utama untuk album terbaru Diana Krall “Turn Up The Quiet” yang dirilis akhir pekan lalu. Meskipun dibuka dan diawali dengan komposisi baru seperti “Like Someone in Love” dan “I’ll See You in My Dreams”, tetapi keberadaan komposisi-komposisi yang sudah sangat dikenal membuat pendengar segera mengenali kembali dan menjadi akrab dengan olah vokal musisi Kanada kelahiran tahun 1964 ini. Sebut saja “Night & Day” dan “Love” yang sempat dihadirkannya dalam album tahun 2009 “Quiet Nights”.

Album “Turn Up The Quiet” yang diproduseri Tommy LiPuma, yang meninggal dunia beberapa pekan sebelum album ini dirilis, menampilkan konfigurasi yang berbeda dibanding sebelumnya, ditambah aksentuasi beberapa alat musik yang menggunakan senar.

Komposisi “Isn’t It Romantic” adalah salah satu yang menghadirkan begitu banyak sentuhan alat musik ini. Sementara satu-satunya komposisi yang permainannya agak cepat adalah “I’ll See You in My Dreams”.

Lewat situsnya http://www.dianakrall.com/news, Diana Krall mengatakan akan memulai konser keliling Amerika dan Eropa pada tanggal 2 Juni mendatang di kota Minneapolis, Minnesota.