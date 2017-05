Megadeth Pecut Semangat Penonton Hammersonic dengan Sindiran

JAKARTA - Vokalis Megadeth, Dave Mustaine, menyindir para metalheads Indonesia di panggung Hammersonic 2017. Sesaat sebelum memainkan lagu Wake You Up, Dave mengatakan bahwa penonton Indonesia begitu sepi dan tak banyak berbicara.

"Are you alright? Why you guys so quiet? Don't be quiet in a heavy metal concert!" seru Dave diiringi oleh teriakan No dari para penggemarnya.

Sindirian tersebut langsung membakar semangat para metalheads yang memadati panggug Hammersonic 2017. Setelah mendapat sindiran, para metalheads langsung bernyanyi bersama dalam lagu Wake You Up.

Hammersonic 2017 sendiri dipenuhi dengan nama-nama band besar yang tampil seperti Abbath, The Black Dahlia Murder, Burgerkill, Seringai dan masih banyak lagi lainnya. Megadeth menjadi band penutup acara yang juga didukung oleh MNC Play ini.