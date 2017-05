Cameo dengan Nama Besar di Guardians of the Galaxy Vol 2

Guardian of the Galaxy (Foto: YouTube)

LOS ANGELES – Tak hanya dipenuhi oleh superhero di dalam timnya, Guardians of the Galaxy Vol 2 juga bertabur selebriti yang menjadi cameo di dalamnya. Ada banyak selebriti yang tampil sebagai cameo, baik itu yang disadari atau bahkan yang tak dikenali sama sekali.

Meskipun penampilan mereka di dalam film hanya berdurasi singkat, namun dapat dipastikan bahwa James Gunn tak lupa dengan cara menghibur menggunakan para cameo. Berikut adalah nama-nama selebriti papan atas yang muncul sebagai cameo dalam film Guardians of the Galaxy Vol 2 yang dikutip dari E! Online, Minggu (7/5/2017).

1. Seth Green

Seth Green yang terkenal sebagai alumni dari Buffy the Vampire Slayer dan pengisi suara Robot Chicken tanpa disadari hadir dalam film kedua Guardians. Dalam film ini ia memerankan Howard the Duck.

2. Sylvester Stallone

Aktor yang terkenal dengan film Rocky ini terlihat jelas memiliki peran berarti dalam film Guardians of the Galaxy Vol 2. Ia berperan sebagai Stakar Ogord. Jika ditarik ceritanya lebih lanjut, Ogord ini memiliki hubungan serius dengan Yondu, orang yang menculik sekaligus membesarkan Peter Quill. Syl juga turut muncul dalam post-credit film dengan membawa sebuah pertanyaan, apa yang akan dilakukannya dalam Guardians of the Galaxy Vol 3?

3. Miley Cyrus

Jika Anda mendengar kabar bahwa Miley Cyrus ikut andil dalam film ini jawabannya adalah benar. Meski tidak terlihat secara langsung, Miley rupanya masuk dalam daftar cameo selebriti di film Guardians of the Galaxy Vol 2. Kekasih Liam Hemsworth ini menyumbangkan suaranya dalam karakter Mainframe, salah satu anak buah di dalam tim Stakar Ogord.

4. David Hasselhoff

Namanya akan sering diucapkan dalam film kedua ini. Selain memang karena lagunya digunakan di dalam film ini, David Hasselhoff juga tampil sebagai salah satu cameo. Mantan pemain Baywatch ini terlihat ada dalam bagian kecil di dalam film.

5. Stan Lee

Legenda Marvel ini tak hanya membuat sebuah cameo dalam film besutan James Gunn. Ia sekaligus melanjutkan tradisinya menjadi cameo dalam film-film Marvel. Sebelumnya ia juga menjadi cameo dalam film Captain America: Civil War.

6. Jeff Goldblum

Selalu menyenangkan memang ketika melihat bintang Independence Day dan Jurassic Park ini. Jeff memang hanya tampil singkat dalam sesi dansa di bagian kredit akhir film. Namun penampilannya cukup diingat karena di sana ia tampil sebagai Grandmaster, seorang karakter yang sebelumnya telah dimunculkan dalam trailer terbaru film Marvel lainnya, Thor: Ragnarok.