Asyik, Festival Film Eropa Digelar di Bali

DENPASAR - Festival Film Eropa ke-17 "Europe on Screen" (EOS) 2017 yang menyuguhkan 74 judul film pilihan akan ditampilkan di Bali selama tiga hari, 7-9 Mei 2017.

Penata Acara tersebut Juwitta K. Lasut di Denpasar, Sabtu (6/5/2017) mengatakan, film-film yang akan diputar antara lain The Visitors: Bastille Day (Jean-Marie Poir, 2016), Under The Shadow (Babak Anvari, 2016), The New Adventures of Aladdin (Arthur Benzaquen, 2015), Our Kind of Traitor (Susanna White, 2016), Ballerina (ric Summer, ric Warin, 2016), The Girl with All The Gifts (Colm McCarthy, 2016).

Sementara Direktur AF Bali Amandine Salmon mengharapkan adanya variasi penonton untuk perhelatan Europe on Screen tahun ini.

"Film-film Europe on Screen untuk di Bali lebih variatif dari sisi jenis film. Beberapa film juga diputar dengan teks Bahasa Indonesia. Semoga hal ini dapat menarik minat penonton film di Bali," ujar Amandine.

EOS 2017 secara keseluruhan akan memutar 74 film karya sutradara film ternama asal Eropa. Kegiatan tersebut berlangsung selama dua pekan, 5-14 Mei 2017 di enam kota di Indonesia yakni Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya, Yogyakarta dan Bali, semua film diputar secara gratis.

"Film merupakan bagian penting dari budaya Eropa dan kami bangga mempersembahkannya kepada penonton di Indonesia memalui festival ini. Film merupakan aset penting dari perekonomian Eropa," kata Charles-Michel Geurts, Kuasa Usaha (Charge d'Affaires a.i.) Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia.

"Saya harap Festival ini dapat terus menjadi jembatan antarwarga walaupun berbeda kepercayaan, pemikiran dan nilai-nilai, serta melalui cara yang menyenangkan dan memancing diskusi, sekaligus menginspirasi penonton Indonesia untuk mengembangkan industri film Indonesia sebagai aset budaya yang penting dengan potensi kreatif yang luar biasa," pungkasnya.