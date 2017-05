Taylor Swift Masih Rahasiakan Proyek Musik Anyarnya

JAKARTA - Belum lama ini Taylor Swift menghilang dari publik bak ditelan bumi. Para fans pun sempat bertanya-tanya kemana kiranya mantan kekasih Harry Styles tersebut.

Taylor pun kini memberi jawabannya. Melalui E online, seorang sumber terdekatnya mengaku penyanyi bersuara merdu itu tengah fokus membuat musik baru.

“Taylor telah menulis dan merekam album barunya di Nashville selama beberapa bulan terakhir,” kata seorang sumber secara eksklusif dilansir Sindonews.

“Dia mengerjakannya setiap saat dan akan segera mengumumkannya. Dia sangat menyukai musik barunya dan tidak sabar untuk membaginya dengan penggemarnya,” tambahnya.

Sementara, sumber lain menambahkan Taylor sepenuhnya fokus pada musik barunya dan tidak banyak melakukan hal yang lainnya. “Dia telah 100 persen berdedikasi untuk membuat musik selama beberapa bulan terakhir dan hanya itu (yang ia lakukan),” ujarnya.

Namun, beberapa hari yang lalu Taylor sempat mengejutkan penggemarnya saat dia memberikan up date di Instagram dan menunjukkan dukungannya untuk beberapa teman dekatnya. Dalam postingannya, pelantun Shake It Off itu mengungkapkan cintanya pada lagu baru grup HAIM berjudul Want You Back.

Dilansir E online, sebelumnya, Taylor telah menunjukkan dukungannya untuk single baru Lorde, Green Light. Meski musik memang akan menjadi salah satu prioritas utamanya di musim ini, namun penyanyi berusia 27 tahun ini nampaknya tetap menjaga hubungan baik dan mendukung orang-orang terdekatnya.