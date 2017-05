Sweet Creature Harry Styles Dituduh Jiplak Blackbird The Beatles

LONDON – Baru juga rilis, lagu Sweet Creature Harry Styles sudah menuai kontroversi. Lagu akustik ini dituding netizen memplagiat lagu legendaris milik The Beatles, Blackbird.

Seperti diwartakan oleh Dailymail, Sabtu (6/5/2017), pembukaan Sweet Creature dinilai terlalu mirip dengan Blackbird. Menurut netizen, musik akustik yang muncul dari petikan gitar di awal lagu terdengar sangat mirip dengan Blackbird.

“Sweet Creature milik Harry Styles terdengar seperti chord dari Blackbird The Beatles. Selama 3 detik, kupikir ini akan menjadi sebuah cover,” komentar @nataliec176.

“Permainan gitar di Sweet Creature dari Harry Styles sangat mengingatkanku pada Blackbird milik The Beatles,” tambah @chloebrophyy.

Terlepas dari kontroversi tersebut di atas, Sweet Creature merupakan lagu ketiga dari album solo perdana Harry yang rencananya akan dirilis 12 Mei 2017. Sebelumnya, personel One Direction ini telah mengunggah Sign of the Times sebagai pemanasan jelang perilisan albumnya.

Setelah merilis albumnya, Harry akan melakukan tur konser solo perdana. Kabar terbaru mengatakan jika tiket konser telah ludes terjual hanya beberapa menit setelah penjualan dibuka.