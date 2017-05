Billie Lourd Pajang Foto Lama Princess Leia saat Ultah Star Wars

LOS ANGELES - Putri mendiang Carrie Fisher, Billie Lourd turut memperingati ulang tahun Star Wars. Diberitakan NME, putri pemeran Princess Leia itu memajang foto lama sang ibu di laman Instagram pribadinya.



Tampak dalam foto, Billie Lourd kecil tengah berada dalam dekapan Carrie Fisher. Terlihat pula sosok ikonik Star Wars, Chewbacca yang mengekor di belakang tubuh Carrie.



"May the 4th be with you," tulis Billie Lourd dalam caption, yang versi aslinya berbentuk tulisan tagar.



Seperti diketahui, serial Star Wars merayakan ulang tahun yang ke-40 pada 4 Mei 2017 lalu. Beragam aksi dilakukan oleh pecinta Star Wars di seluruh dunia untuk memperingati hari bahagia tersebut.



Carrie Fisher sendiri dinyatakan meninggal dunia pada akhir Desember 2016 lalu akibat serangan jantung. Selain Billie Lourd, sejumlah pemeran dari film Star Wars seperti George Lucas dan Harrison Ford juga ikut melakukan aksi mengenang Carrie selama acara perayaan ulang tahun.