Slipknot: Kami Masih Produktif!

LOS ANGELES - Slipknot menegaskan bahwa hingga saat ini mereka masih mempertahankan produktivitas dalam berkarya. Pernyataan itu disampaikan oleh salah satu personelnya, Shawn 'Clown' Crahan dalam sebuah sesi wawancara dengan media setempat.



"Kami tidak hanya bermalas-malasan. Beberapa dari kami tidak hanya bermalas-malasan karena kami sudah melakukannya selama 20 tahun. Kami selalu ingin menulis lagu," kata Shawn Crahan seperti diberitakan NME.



Seperti diketahui, Slipknot terakhir kali merilis album pada tahun 2014 lalu. Saat itu, mereka memperkenalkan "The Gray Chapter" dengan mengusung single The Negative One sebagai andalan.



Terkait pernyataan diatas, para personel Slipknot benar-benar membuktikan ucapannya. Diberitakan sebelumnya, Shawn Crahan mengungkap bahwa ia dan kolega tengah mempersiapkan karya baru untuk materi rekaman.



"Ya, kami memang melakukannya. Saat ini kami sedang mempersiapkan karya terbaru dari Slipknot," tuturnya.