Duh, Aktor Star Wars Ini Tak Kenali Lawan Mainnya di The Last Jedi!

LOS ANGELES - Aktor Star Wars, Oscar Isaac mengaku sama sekali tidak mengenali lawan mainnya dalam The Last Jedi, Gary Barlow. Saat disinggung wartawan perihal keberadaan Gary di film tersebut, Oscar dengan wajah bingungnya langsung menanyakkan balik perihal siapa orang yang dimaksud.



"Gary Barlow? Siapa dia?," ucap Oscar Isaac, seperti diberitakan NME.



Sikap Oscar Isaac tersebut sempat memunculkan anggapan bahwa keduanya tidak saling bertegur sapa saat berada di lokasi syuting The Last Jedi. Kendati demikian, anggapan itu langsung sirna kala para pewarta menjelaskan tentang peran yang dimainkan Gary Barlow. Dalam keterangannya Oscar menjelaskan, ia dan Gary tidak berada dalam satu kelompok pengambilan gambar yang sama.



"Sayangnya, aku tidak ambil bagian di scene itu," tuturnya.



Seperti diketahui, Gary Barlow mendapat peran cameo dalam The Last Jedi. Pria yang sebelumnya berperan sebagai salah satu pasukan Stormtroopers itu mengungkapkannya dalam sebuah sesi wawancara yang berlangsung pada Maret 2017 lalu. Meski begitu, belum diketahui secara pasti peran apa yang didapat Gary dalam film ini.



Sementara itu, Oscar Isaac sendiri akan berperan sebagai Poe Dameron. Dijelaskan oleh Oscar, Poe adalah salah satu tokoh protagonis dalam film yang masih menjadi bagian dari serial Star Wars.