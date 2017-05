Diam-Diam Slipknot Siapkan Album Terbaru

LOS ANGELES - Slipknot disebut-sebut akan segera merilis album terbaru. Kemunculan rumor tersebut tidak lepas dari pernyataan salah satu personelnya, Shawn 'Clown' Crahan dalam sebuah sesi wawancara dengan media setempat.



"Ya. Kami memang melakukannya. Saat ini kami sedang mempersiapkan karya terbaru dari Slipknot," ucap Shawn 'Clown' Crahan seperti diberitakan NME.



Meski tidak menampik jika Slipknot tengah bersiap untuk kembali masuk dapur rekaman, Shawn 'Clown' Crahan langsung mengakhiri peredaran rumor tentang perilisan album baru tersebut. Ia mengatakan, rangkaian jadwal tur Slipknot yang cukup padat beberapa tahun belakangan membuat mereka tidak mempunyai banyak waktu untuk menyusun karya terbarunya.



"Memang kami akan melakukannya (rilis album baru). Tapi kami butuh waktu yang sangat panjang. Masih banyak hal yang diperlukan, dan kami juga masih disibukkan dengan serangkaian tur tiga tahun belakangan," tuturnya.



Slipknot diketahui terakhir merilis album pada tahun 2014 silam. Kala itu, mereka memperkenalkan album "The Gray Chapter" dengan mengusung The Negative One sebagai single andalan.