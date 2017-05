Live Dahsyat: Vidi Aldiano Minta Lagu Ubin Mahal, Denny dan Raffi Ahmad Bingung

JAKARTA – Permintaan Vidi Aldiano mengagetkan tidak hanya Raffi Ahmad, tetapi juga Denny Cagur. Namun, koleksi lagu Dahsyat bisa memenuhi permintaan tersebut dan berhasil tidak mempermalukan kedua host tersebut.

Dalam siaran Dahsyat RCTI segmen AMKM (Anda Meminta Kami Mengusahakan), Jumat (5/5/2017), Vidi meminta lagu berjudul Ubin Mahal. Lagu tersebut, menurut Vidi, adalah kado untuk seorang kekasih yang baru saja menabrak seekor kambing (diperankan Felicya Angelista).

“Mau ngasih kado ke pacar saya, tadi sedih banget nabrak kambing dia Pak. Pacar saya anaknya out of the box Pak, jadi saya mau ngasih yang di luar boks gitu. Ubin Mahal ada gak Pak?” pinta Vidi.

Sebelumnya, Feli meminta sebuah lagu berjudul Nabrak Kambing. Cerita Feli adalah bahwa dirinya sedih telah menabrak kambing yang ingin menyaksikan panggung Dahsyat. Awalnya, Denny dan Raffi sempat khawatir karena tidak pernah mendengar lagu dengan judul tersebut. Tetapi Denny berhasil menemukan lagu tersebut.

Rupanya, lagu tersebut adalah lagu You’ll Be in My Heart karya Phil Collins. Raffi terlihat takjub mengetahui lagu tersebut ada.

“AMKM, Anda Meminta Kami Mulai Gila ya. Keren, keren,” ucap Raffi.