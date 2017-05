Tiba di RSKO, Tulisan Kaos Iwa K Curi Perhatian

JAKARTA - Setelah melalui proses pemeriksaan yang cukup melelahkan, pihak penyidik akhirnya mengizinkan raper Iwa K untuk melakukan rehabilitasi sambil menunggu proses hukum berjalan. Pria 46 tahun tersebut diketahui mulai menjalani proses rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO), Cibubur, Jakarta Timur, mulai hari ini, Jumat (5/5/2017).

Tiba sekitar pukul 12.30 wib, pelantun Bebas tersebut diketahui ditemani oleh beberapa penyidik dalam sebuah mobil MPV hitam bernomor polisi AE 873 TP. Dengan mengenakan kaos berwarna hitam, Iwa K berjalan masuk menuju lobby RSKO dan menyatakan bahwa kondisinya saat ini sehat.

Saat turun dari mobil, nampak sesuatu yang menjadi perhatian para awak media. Yakni isi tulisan dari kaos berwarna hitam yang dikenakan oleh suami dari Wikan Resminingtyas.

"Jesus, Muhammad, Buddha, All Taught us how to be a nice person," bunyi kaos yang dipakai Iwa K.

Sebagaimana diketahui, Iwa K ditangkap pada Sabtu 29 April 2017 di Terminal 1B Bandara Soekarno-Hatta saat ingin berangkat manggung bersama grup band Saint Loco. Dalam penangkapannya, pihak Polres Bandara Soekarno-Hatta menyita tiga buah linting ganja yang dicampur dengan tembakau, dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok dengan netto 1,480 gram.