FOTO: Ayah Idaman, Shahrukh Khan Antar Anak ke Sekolah

NEW DELHI – Shahrukh Khan benar-benar menunjukkan dirinya adalah seorang ayah idaman. Di tengah kesibukannya yang luar biasa, king Khan masih menjalankan tugasnya sebagai seorang ayah. Salah satunya dengan mengantar anak sekolah.

Kebiasaan Shahrukh Khan mengantar anaknya ke sekolah di pagi hari itu diketahui dari unggahan tweet seorang fans. Secara kebetulan, seorang fans melihat mobil SRK di dekat sekolah anaknya.

Was on way to drop my baby to school. U have a good walk. https://t.co/NwCGoOVr43