Duh, Yoo Seung Ho dan L 'Infinite' Berantem di Lokasi Syuting

SEOUL – Yoo Seung Ho dan L membuat fans mereka khawatir. Bagaimana tidak, baru sekali bekerja sama, dua aktor tampan itu malah terlibat perkelahian. Keduanya berkelahi di lokasi syuting drama Ruler: Master of the Mask.

Perkelahiran Seung Ho dan L diketahui dari unggahan foto MBC selaku stasiun TV yang menayangkan drama kolosal itu. Tentu saja, perkelahian Seung Ho dan visual Infinite tersebut hanya untuk keperluan drama.

Dalam foto dapat dilihat bagaimana L yang terlihat lusuh memakai baju coklat memegang senjata tajam yang diarahkan kepada Yoo Seung Ho. Di foto lain, keduanya saling mencengkeram kerah baju lawan mereka dengan tatapan kebencian.

“Yoo Seung Ho dan L memperlihatkan totalitasnya untuk semua adegan sulit dan melelahkan. Berkat usaha luar biasa dua aktor ini, adegan kualitas tingkat tinggi akhirnya bisa dibuat,” puji tim produksi seperti dilansir Soompi.

Ruler: Master of the Mask merupakan drama kolosal yang dibintangi L, Yoo Seung Ho, dan si cantik Kim So Hyun. Rencananya, drama ini akan tayang mulai 10 Mei mendatang pukul 10.00 malam waktu Korea.