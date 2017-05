Reboot Scooby Doo dan Godzilla vs Kong Alami Perubahan Jadwal

LOS ANGELES - Warner Bros mengubah jadwal rilis sekian banyak film. Film seperti reboot Scooby Doo, Godzilla vs Kong, Game Night, Smallfoot, Tag dan Is Not It Romantic mengalami pergeseran tanggal.

Scooby Doo bergeser dari 21 September 2018 menjadi 15 Mei 2020. Film tersebut akan diberi judul S.C.O.O.B. dan akan memulai cerita Hanna-Barbera Cinematic Universe.

Sementara itu Godzilla vs Kong digeser lebih maju dari 29 Mei 2020 menjadi 22 Mei 2020. Game Night yang dibintangi Jason Bateman dan Rachel McAdams akan dirilis pada Hari Valentine 14 Februari 2018.

Film animasi Smallfoot tak luput dari pergeseran tanggal. Semula akan ditayangkan pada musim semi 2018, film yang mengakat cerita Yeti itu ditayangkan pada 14 September 2018.

Penggemar film komedi juga harus bersabar. Pasalnya, film berjudul Tag yang dibintangi oleh Jeremy Renner, Ed Helms dan Hannibal Buress baru akan ditayangkan pada 29 Juni 2018. Demikian seperti dilansir Aceshowbiz.