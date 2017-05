Kehidupan Penjahat Jadi Spin Off Detective Conan

Detective Conan The Darkest Nightmare (Foto: Ist)

TOKYO - Detective Conan adalah manga bergenre thriller kriminal yang meraih popularitas tinggi di seluruh dunia. Ceritanya masih berlangsung hingga saat ini, baik dalam manga, anime atau film layar lebar.

Bukan hanya cerita utama, spin off-nya pun telah banyak dibuat, dari cerita Heiji Hattori hingga Kid si pencuri.

Dilansir Sindonews, pada 25 Mei mendatang, majalah Shonen Jump bakal meluncurkan dua spin off Detective Conan. Dikutip dari Animenewsnetwork, salah satu kisah spin off ini akan diambil dari Detective Conan The Darkest Nightmare.

Sementara, spin off keduanya bakal memberi petualangan baru bagi pembaca. Berjudul Detective Conan: Hannin no Hanzawa-san (Hanzawa-san the Criminal), manga ini akan mengisahkan tentang penjahat yang biasanya digambarkan dengan siluet hitam di sejumlah kisah Detective Conan untuk menggambarkan pelaku kejahatan yang masih misterius.

Manga ini akan digambar Mayuko Kanba. Di sini, pembaca akan diajak untuk melihat bagaimana kehidupan sehari-hari siluet hitam dari serial Detective Conan ini. Tentu saja, kisah ini akan menarik karena bakal banyak sisi humor di dalamnya.

Sementara itu, film terbaru Conan yang berjudul Meitantei Conan Kara Kurenai no Love Letter atau Detective Conan: Crimson Love Letter akan dirilis pada bulan Mei. Di film tersebut, Conan tidak akan menjadi pemeran utama. Heiji Hattori dan Kazuha Toyama yang akan menjadi bintangnya.

Film Detective Conan: Crimson Love Letter akan berfokus pada cerita mengenai Heiji dan Kazuha. Sedangkan Conan hanya membantu pada beberapa masalah yang akan dihadapi Heiji dan Kazuha.

Heiji merupakan sahabat terdekat Conan dan dia mengetahui bahwa Conan adalah Shinichi Kudo yang menciut tubuhnya. Film terbaru Conan ini juga akan ditayangkan di Indonesia pada akhir tahun 2017.