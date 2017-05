Kocak, Karakter Rocket Terlihat di Set Syuting Avengers: Infinity War

LOS ANGELES - Marvel memang mahir membuat teaser untuk menarik perhatian calon penonton filmnya. Kali ini, Twitter atas nama Marvel mengeluarkan foto tentang keberadaaan karakter Rocket Raccon di Guardian of the Galaxy hadir di set lokasi syuting Avengers: Infinity War.

Rocket Raccoon scale model spotted on the Durham Cathedral set of AVENGERS: INFINITY WAR!@komrikmania @ScreenSaversID @CenayangFilm pic.twitter.com/wjfYR8lNM8 — Andrew Liefield (@endruu) 4 Mei 2017



Rocket yang sejatinya karakter CGI, terlihat nyata ketika foto-foto keberadaanya di Katedral Durham di Skotlandia diungkap di media sosial. Terlihat bagaimana Rocket seperti karakter nyata bersosialisasi dengan para pemain dan kru.

A better look at the life-size Rocket Raccoon model in Durham Cathedral on the set of AVENGERS: INFINITY WAR. #InfinityWar pic.twitter.com/fuwgJBjXhx