FOTO: Duh Penampilan Ryan Gosling di Poster Blade Runner 2049 Jadi Lelucon

LOS ANGELES – Blade Runner 2049 merilis dua poster karakter pada Kamis 4 Mei 2017. Kedua poster yang masing-masing berisi gambar Harrison Ford dan Ryan Gosling menyajikan atmosfer sangat berbeda.

Poster pertama yang berisi Harrison Ford berwarna orange yang memberi kesan gelap. Keberadaan kerangka kepala berukuran raksasa yang sudah hancur ditambah dengan penampilan lusuh Ford yang hanya memakai kaos polos dan celana kain membuat poster makin tampak menyedihkan.

Atmosfer berbeda hadir di poster Ryan Gosling. Jika sebelumnya Ford terlihat kelam dengan dominasi warna orange, milik Gosling justru lebih cerah dengan dominasi warna putih bak salju.

Poster ini juga tampak lebih modern dengan mantel hitam yang dipakai Gosling dan mobil hitam di depannya.

Sebagai sekuel dari film populer, poster Blade Runner 2049 ini langsung menuai berbagai komentar. Kebanyakan mengomentari penampilan Gosling dan mantel hitam berkerah tingginya.

How not to wear a high collar Ryan Gosling versus how to own a high collar Benedict 😉 pic.twitter.com/qkKzyqpAYE — Tania (@TaniaRo98992216) May 4, 2017

“Bagaimana cara tak memakai kerah tinggi Ryan Gosling vs bagaimana memiliki kerah tinggi Benedict (Cumberbatch),” canda @TaniaRo98992216 sambil mengunggah poster Gosling dan sejumlah foto Benedict.

“Aku tak sabar menunggu seseorang mem-photoshop kerah Gosling makin tinggi dan tinggi,” tambah @BrettRedacted.

I can't wait until somebody photoshops Gosling's collar higher and higher pic.twitter.com/kSOYTkngBw — Brett _______ (@BrettRedacted) May 4, 2017

Sementara itu, Blade Runner 2049 merupakan sekuel dari Blad Runner. Harrison Ford yang merupakan tokoh utama sejak Blad Runner pertama kembali lagi untuk menghidupkan karakter Rick Deckar, sementara Gosling menjadi Officer K. Rencananya, film action ini akan tayang di bioskop mulai 6 Oktober tahun ini.