Lagu Dia Sempurnakan Penampilan Anji di After Hour

JAKARTA - Setelah menyanyikan 9 lagu dengan meriah, Anji menutup penampilan terakirnya di After Hour Music Global Tv dengan membawakan lagu andalannya, yakni Dia. Baru saja petikan gitar yang dilantunkan, penonton langsung berteriak histeris karena mengetahui lagu yang akan dinyanyikan.

Sebelum mengeluarkan suaranya, penonton kembali berteriak. Sebelum bernyanyi, Anji pun sempat menanyakan apakah dirinya sudah keren. Disela-sela penampilanya, ia percaya kalau penonton akan menikmati lagunya.

"Sudah keren belum? Saya tahu pasti tahu lagu ini walaupun enggak suka," ucapnya.

Usai menyanyikan lagu Dia yang menjadi penutup penampilannya, Anji tentunya langsung mengucapkan berterima kasih kepada After Hour dan juga penonton.

"Thank you semuanya, After Hour Music, sampai bertemu dilain kesempatan," tutup Anji.