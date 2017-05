Dijuluki Linkin Park Indonesia, Saint Loco: Bebannya Gede Banget

JAKARTA - Band Saint Loco disebut-sebut sebagai Linkin Park dari Indonesia. Meski senang berjuluk seperti itu, mereka mengaku terbebani dan mengungkapkan untuk mengumpulkan nyali sebagai usaha berkarier sebagai diri sendiri.

"Kalau emang kita dikasih julukan kayak gitu ya senang-senang aja. Cuma kayaknya gede banget bebannya, ya kita berusaha jadi diri kita sendiri. Dan ternyata kita jalanin 11 tahun di Saint Loco untuk jadi diri sendiri itu enggak mudah, karena butuh nyali sih," ungkap Bee kepada Okezone di Jakarta Pusat.

Meski menolak berjudul sebagai duplikat band Mike Shinoda cs, Saint Loco tak menutup diri bahwa musik mereka memang terpengaruh dari band sejenis Linkin Park.

"Memang genrenya Saint Loco kan berangkat dari Nu Metal dan itu memang genre musik rock alternative dan salah satu pelaku genre Nu Metal yang sukses hingga saat ini ya ada Limb Bizkit atau Linkin Park, jadi ya ada influence secara tak langsung terbentuk juga di karya-karya kira," tambah rapper Bee.

Namun, Saint Loco saat ini tak ikut-ikutan layaknya band rock luar negeri yang ikut menyisipkan elemen enlektonic music dalam karya barunya. Seperti Linkin Park dengan single Heavy atau Coldplay yang menggaet The Chainsmokers untuk lagu Something Just Like This.

Band yang terbentuk pada 2002 ini mengaku tak menjadikan tren musik sebagai patokan berkarya di genre rock alternative yang dinilai mudah memasukkan elemen musik lain. Hal itu juga membuat mereka tak menutup kemungkinan untuk bisa melibatkan musik elektronik.

"Kita enggak terpaku pada satu elemen aja tapi juga kita bisa masukin elemen macem-macem, bisa elektronik atau genre-genre yang bersebrangan dengan kita. Kita bisa meramu itu dan ngaransemen semua dalam cara kita, dengan cara bermusiknya Saint Loco," jelas Bee.

"Jadi enggak menutup kemungkinan ada elemen EDM nya atau punk-nya. Enggak tahu lihat nanti," tambahnya.