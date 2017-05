FOTO: Kocak! Lagu Hits Era 90-an Ini Ikut Jadi "Korban" Hello Radio

JAKARTA - Tren 'Hello Radio' masih menjadi viral di kalangan pengguna media sosial. Tak hanya lagu populer masa kini, judul lagu hits di era-90 an pun turut dijadikan bahan candaan.

Adalah netizen pemilik akun @Ko2w yang melakukan aksi kocak tersebut. Mengikuti tren 'Hello Radio', sang pemilik akun memelesetkan lagu I've Got the Power milik Snap menjadi 'Agak Kebawah'.

Kakek: Ada, kayak gini," tulis netizen tersebut sambil memposting video berisi potongan lirik lagu I've Got the Power.

Kakek: Hello Radio?

Rádio: Yes

Kakek: Saya mau lagu "Agak Kebawah"

Rádio: Agak kebawah??? Gak ada lagu itu!

Kakek: Ada, kayak gini... pic.twitter.com/gQOkDM5vrX — Koko (@ko2w) May 3, 2017

Seperti diketahui, lagu I've Got the Power milik Snap sempat populer di tahun 1990. Saking populernya, salah seorang musisi bernama H-Blockx bahkan sampai mengaransemen ulang lagu itu di tahun 2002.



Tren 'Hello Radio' sendiri berisi tentang percakapan telepon antara pendengar dan penyiar radio. Inti dari lelucon tersebut, sang pendengar selalu mengganti judul lagu yang ia minta putarkan kepada penyiar dengan kalimat sederhana. Kalimat inilah yang kemudian dipakai netizen sebagai bahan lelucon.