VIDEO: Netizen Beri Semangat Shandy Aulia Latihan Muaythai

JAKARTA - Baru-baru ini Shandy Aulia membagikan video singkatnya ketika tengah berlatih muaythai. Tak disangka, netizen yang melihat videonya tersebut lantas memberikan semangat pada aktris bertubuh mungil itu.

Shandy Aulia pun tak kalah semangat menjalani muaythai itu.

Gerakan tinju itu juga dibarengi dengan sit up yang dilakukan oleh Shandy. Aktris 29 tahun itu juga menggunakan pakaian olahraga putih dan celana olahraga hitam, tampak begitu serasi dengan sarung tinju yang digunakannya.

A post shared by Shandy Aulia (@shandyaulia) on May 3, 2017 at 7:50am PDT

"My first day of muaythai with @andre_talabessy Just do it then do it again!," tulis Shandy Aulia.

Netizen yang melihat video yang berdurasi singkat itu memberikan dukungan untuk wanita cantik ini. Namun ada juga netizen yang memuji perihal kekuatan Shandy dalam melakukan olahraga tersebut.

"Semangat terus ya @shandyaulia jbu," tulis @andre_talabessy.

"Wow keren banget kak ....," tulis @ayu.df.

"Keep strong!," tulis @dinitiara10.