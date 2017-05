Alasan Pemain Harry Potter Ini Idolakan Shahrukh Khan dan Priyanka Chopra

MUMBAI – Bukan hal aneh jika artis Hollywood kerap diidolakan, namun kali ini pemain film Harry Potter, Elarica Johnson justru menjadi penggemar berat selebriti Bollywood Shahrukh Khan dan Priyanka Chopra. Ia bahkan mengaku selalu menonton film mereka.

Menurut Elarica, Shahruk Khan dan Priyanka Chopra memiliki kesamaan dalam hal daya tarik. Hal itu diungkapkannya setelah ia bertemua keduanya dalam sebuah acara.

"Saya bertemu dengan mereka, pertemuan pertama ini membuat saya menyadari bahwa daya tarik mereka sama kuat dan membuat mereka banyak dilirik untuk bermain di beberapa film internasional," kata Elarica seperti dikutip Sindonews dari Bollywoodlife, Kamis (4/5/2017).

Elarica mengenal Shahrukh Khan dan Priyanka saat menonton beberapa film yang pernah dibintanginya, di antaranya My Name Is Khan dan Baywatch.

"Saya pernah menonton film mereka dan membuat saya tertarik untuk mengenal Shahrukh Khan. Ketika saya bertemu dengan mereka, saya menjadi penggemarnya," katanya.

Sementara itu, dalam waktu dekat, Elarica akan menjadi pembawa acara untuk konser Justin Bieber di India pada pertengahan Juli 2017.