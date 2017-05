Omesh Ungkap Alasan Bekerja Dekat Tempat Persalinan Istri

JAKARTA - Proses persalinan Dian Ayu Lestari sudah semakin dekat. Presenter 30 tahun ini dijadwalkan akan melahirkan anak keduanya antara tanggal 24 April hingga 5 Mei 2017 besok.

Ananda Omesh sebagai seorang suami pun harus siap siaga meski memiliki segudang pekerjaan. Telah berpengalaman mendampingi istri saat melahirkan anak pertama membuatnya banyak belajar.

"Sekarang sih lebih ke harus stand by saja kali ya. Karena kan mungkin pengalamannya sudah beda. Ini sudah yang kedua jadi more experience lah. Tapi ya tetap stand by, siaga," ujar Ananda Omesh di kawasan Jakarta Barat pada Kamis (4/5/2017).

Pasangan yang menikah pada 2012 lalu ini pun telah menyiapkan keperluan anak kedua mereka. Mulai dari popok, baju, hingga tempat tidur telah disiapkan secara lengkap.

"Belanja sudah pasti ya dari kemarin. Belanja-belanja yang standart, bajunya, popoknya, kayak begitu-begitu ya. Paling ya kita nyiapin tempat tidurnya," imbuhnya.

Jika sesuai dengan hasil USG dokter, anak keduanya Ananda Omesh dan Dian Ayu Lestari ini berjenis kelamin laki-laki. Nama untuk sang jabang bayi pun telah disiapkan oleh keduanya.