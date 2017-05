Lagu Baru Harry Styles Didedikasikan untuk Louis Tomlinson?

Harry Styles (Foto: US Magazine)

LOS ANGELES - Single terbaru Harry Styles, Sweet Creature disebut-sebut berisi tentang penggambaran karakter sosok mantan rekannya di One Direction, Louis Tomlinson. Rumor tersebut muncul pasca sejumlah fans One Direction mengutarakan pendapat mereka tentang Sweet Creature lewat media sosial.

Salah seorang fan One Direction bahkan langsung berupaya membuktikan kebenaran rumor tersebut melalui tulisan yang ia posting di laman Twitter. Diberitakan USA Today, fan pemilik akun @LarryBuzzinHome memposting salah satu bait lirik lagu Sweet Creature yang diyakini menggambarkan perpaduan antara Harry Styles dan Louis Tomlinson.

"Two. Hearts. In. One. Home. Siapa dua hati yang tinggal dalam satu rumah? Harry dan Louis. Larry itu nyata. Terima kasih sudah mendengarkan," cuitnya.

Seperti diketahui, para fans One Direction pernah menciptakan istilah Larry kala boyband tersebut berada di masa jayanya. Istilah tersebut dimunculkan para fans dengan mengacu pada imajinasi mereka akan ikatan kuat antara Harry Styles dan Louis Tomlinson.

Terkait rumor tersebut, Harry Styles sendiri hingga saat ini belum memberikan tanggapan. Pria yang akan segera melakoni debut sebagai aktor lewat perannya dalam film Dunkirk itu juga masih belum membeberkan makna single Sweet Creatures yang baru ia rilis.