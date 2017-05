Ternyata, Goblin Bukan Drama Korea Paling Disukai

SEOUL - Goblin nampaknya belum beruntung bisa meraih penghargaan di Baeksang Arts Awards 2017. Drama yang dimainkan oleh Gong Yoo dan Kim Go Eun belum bisa membawa pulang penghargaan di ajang bergengsi Korea Selatan.

Dilansir Sindonews, alasannya, drama terpopuler dimenangkan oleh Dear My Friends. Drama produksi TVN ini pun mengalahkan kepopuleran drama Goblin.

Kendati demikian, penulis Kim Eun Soom mendapatkan penghargaan Daesang di Baeksang Arts Awards 2017. Pasalnya Kim merupakan penulis cerita dari Goblin.

Penghargaan Kim membuat Goblin masih menjadi drama yang sukses yang dibuatnya. Apalagi dengan Descendants of The Sun membuat Kim terus menjadi penulis cerita yang hebat.

Mengutip Soompi, berikut daftar lengkap pemenang Baeksang Arts Awards 2017 :

- Lifetime Achievement Award: Kim Young Ae (1951 - 2017)

- Best Male Variety Award: Yang Se Hyung (Mobidic)

- Best Female Variety Award: Park Na Rae (I Live Alone)

- Best Variety Award: Ugly Duckling

- Best Educational Program Award: (Ssulzun)

DRAMA

1. New Actor: Kim Min Seok (Doctors)

New Actress: Lee Se Young (Laurel Tree Tailors)

2. Best Scriptwriting: No Hee Kyung (My Dear Friends / tvN)

3. InStyle Best Style Award: Kim Ha Neul

4. Popularity Award (DRAMA): Park Bo Gum, Kim Yoo Jung

5. Best Directing: Yoo In Sik (Romantic Doctor)

6. Top Excellence Actor: Gong Yoo (Goblin)

Top Excellence Actress: Seo Hyun Jin (Oh Hae Young Again)

7. Best Drama: Dear My Friends (tvN)

8. Grand Prize Award (Daesang): Penulis Kim Eun Suk (Goblin)

FILM

1. Best Screenplay: The World of Us (Yoon Ga Eun)

2. New Actor: Ryu Jun Yeol (The King)

New Actress: Lee Sang Hee (Our Love Story)

3. Supporting Actor: Kim Eui Sung (Train to Busan)

Supporting Actress: Kim So Jin (The King)

4. Popularity Award (FILM): Do Kyung Soo, Im Yoona

5. Best New Movie Director: Yeon Sang Ho (Train To Busan)

Best Director: Kim Ji Woon (Age of Shadows)

6. Top Excellence Actor: Song Kang Ho (Age of Shadows)

Top Excellence Actress: Son Ye Jin (The Last Princess)

7. Best Picture: The Wailing (Na Hong Jin)

8. Grand Prize Award (Daesang): Sutradara Park Chan Wook (The Handmaiden)